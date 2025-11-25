Prima della Scala 2025 quale opera va in scena | trama e compositore
Tenebrosa, feroce e bellissima. L'opera scelta per inaugurare la stagione 2025 del Teatro alla Scala è un mix di sangue, sessualità ed eccessi che ha conquistato un enorme successo ma attirato anche forti critiche. Domenica 7 dicembre 2025 alle ore 18, per l'attesissima Prima in diretta televisiva su Rai 1 e in streaming su RaiPlay, è stata scelta Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk, opera lirica del compositore sovietico Dmitrij Šostakovi?, di cui ricorrono i primi 50 anni dalla morte. Sul podio ci sarà Riccardo Chailly, mentre a curare la regia sarà Vasily Barkhatov, nato a Mosca nel 1983, che lo scorso giugno mise in scena all'Opera di Roma il Don Giovanni di Mozart.
