Prima della cremazione sentono bussare nella bara donna thailandese trovata viva | Trasportata per 500 km
L’assurda vicenda in un tempio buddista alla periferia di Bangkok dove i monaci offrono un servizio di cremazione gratuito. "Non avevano un certificato di morte e sentivo dei rumori da dentro la bara, ero un po' sorpreso, così ho chiesto loro di aprirla e tutti siamo rimasti impietriti, la donna si muoveva e apriva gli occhi", ha dichiarato il direttore del tempio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
