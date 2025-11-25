Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 25 Novembre 2025, è pari a circa 0,312 euroSmc (equivalente a 33,02 euroMWh). Questo rappresenta il prezzo di riferimento per il gas naturale all’ingrosso in Italia, un dato fondamentale per operatori del settore, aziende e consumatori che desiderano monitorare l’andamento dei costi energetici. Analizzando la tendenza delle ultime settimane, il prezzo del PSV ha mostrato una leggera volatilità ma si mantiene su livelli relativamente stabili. Dopo aver toccato un minimo di 0,288 euroSmc (30,48 euroMWh) il 1 Novembre 2025, il prezzo ha registrato una graduale risalita, con alcune oscillazioni, fino agli attuali 0,312 euroSmc. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso

