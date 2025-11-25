Prezzo gas al metro cubo oggi

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente della materia prima gas è un dato fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria bolletta. Sapere quanto si paga per ogni standard metro cubo (Smc) di metano consente di stimare con precisione la spesa mensile e valutare eventuali cambi di fornitore o di offerta. In questo articolo analizziamo il prezzo attuale, cosa significa per la tua bolletta e quanto potresti pagare in base ai consumi familiari. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 25 Novembre 2025 è fissato da ARERA in 0,388348 €Smc (valore di ottobre 2025, ultimo disponibile). 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Prezzo gas al metro cubo oggi

Leggi anche questi approfondimenti

PROPOSTE TESSUTI INVERNALI ? Manca poco piu’ di un mese al Natale e quindi vi riproponiamo un grande classico: il tartan rosso! Tartan in lana e viscosa alto 150 cm Prezzo € 18 al metro Jersey color rosso inverno, 100% lana Alto 125 cm Prezzo € - facebook.com Vai su Facebook

Il prezzo del gas sceso sotto i 30 euro (-26% in 6 mesi): ecco perché caleranno anche le bollette della luce - Le quotazioni del metano sul mercato europeo di riferimento, che incidono anche sulle tariffe dell’energia elettrica e del gas in Italia, sono ai minimi da oltre 18 mesi ... Da msn.com

Prezzo fisso luce e gas: quali sono i vantaggi e gli svantaggi - Le offerte luce e gas a prezzo fisso garantiscono che il costo della componente energia rimanga invariato per tutta la durata del contratto, generalmente compresa tra 12 e 24 mesi, indipendentemente ... Riporta ravennanotizie.it

Bollette gas, a marzo i prezzi della maggior tutela scendono del 9,9% su mese - Per il mese di marzo 2025 il prezzo di riferimento del gas per il nuovo cliente tipo del servizio a maggior tutela si attesta a 117,46 centesimi di euro per metro cubo, registrando un calo del 9,9% ... Lo riporta ilgiornale.it