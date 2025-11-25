Prezzo di gta 6 | discussione sul tag da 100 dollari tra ritardi e speculazioni



Il mondo dei videogiochi è in attesa dell’arrivo di Grand Theft Auto 6, mentre si susseguono voci e speculazioni riguardo al prezzo che potrebbe avere questo attesissimo titolo. Nonostante Rockstar Games non abbia ancora ufficializzato il costo, le discussioni si concentrano su un possibile aumento rispetto agli standard attuali del settore, alimentando un dibattito acceso tra appassionati e analisti. gta 6: le ipotesi sul costo del nuovo capitolo. le voci sul prezzo di gta 6. In base a alcune dichiarazioni di figure coinvolte nel settore, si ipotizza che gta 6 potrebbe avere un prezzo di partenza di $100. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

