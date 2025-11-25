Prezzi di frutta verdure e cereali giù fino al -56% | i crolli dal riso all’uva

I prezzi dei prodotti nei campi, per molti agricoltori italiani continuano a scendere, con cali che in alcuni casi raggiungono il 56% in meno rispetto all'anno precedente. La situazione è particolarmente critica per frutta, verdura e cereali, settori storicamente centrali per l'economia del Paese. Secondo i dati mensili di Ismea, pubblicati a novembre 2025 ma relativi a ottobre 2025, la crisi interessa sia i cereali, con il grano duro e il riso in forte sofferenza, sia l'ortofrutta, che vede quotazioni drasticamente ridotte per prodotti di punta come pomodori, lattuga e uva da tavola.

