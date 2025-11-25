Previsto il ritorno nella neve in alta collina e cadrà abbondante | scatta l' allerta meteo

Forlitoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuova ondata di maltempo in arrivo sulla Romagna, con piogge in pianura e nevicate anche a quote basse. La Protezione civile ha diramato per mercoledì un'allerta meteo gialla per neve sull'entroterra, frane e piene dei fiumi. “Sono previste nevicate di debole-moderata intensità sul settore. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

