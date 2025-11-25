Previsioni Meteo Roma e Lazio – Mercoledì 26 Novembre 2025

?? Situazione generale La giornata di domani sarà caratterizzata da variabilità diffusa su tutta la regione Lazio, con alternanza tra schiarite e annuvolamenti. Un fronte instabile in transito porterà debole pioviggine su alcune aree, in particolare lungo i rilievi e sul quadrante costiero. Le temperature registreranno un leggero calo, soprattutto nei valori serali e notturni.? Roma Mattina Cielo parzialmente nuvoloso, con schiarite più ampie sul settore sud della città. Temperature tra 8°C e 11°C. Pomeriggio Aumento della nuvolosità. Possibili brevi piovaschi sul quadrante est e zona litoranea.

