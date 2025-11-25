Preso l’ultimo ladro del furto del secolo c’è una traccia sui gioielli | la svolta attesa

Una rapina che ha tenuto sotto scacco un intero reparto di polizia che non sapeva cosa fare, ma adesso c’è una sorta di rivincita Una rapina che ha lasciato di stucco il mondo intero. Nessuno è riuscito mai a capire cosa fosse capitato e cosa potesse essere mai successo in quei pochi minuti in uno dei posti più controllati al mondo. La polizia e un’intera nazione andò nel panico. (Ansa Foto) Cityrumors.it Un colpo di cui non si fa che parlare da settimane e se ne continuerà a parlare e discutere per anni. Il furto dei gioielli imperiali al Louvre è stato incredibile, ma non tanto nella dinamica e strategia della rapina, non certo sofisticata, quanto per quello che è stato rubato, l’enorme valore che avevano i preziosi sottratti. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Preso l’ultimo ladro del furto del secolo, c’è una traccia sui gioielli: la svolta attesa

