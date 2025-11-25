Presidio di polizia ferroviaria a Sondrio | Un primo passo per risolvere una vera emergenza

Arrivano le prime reazioni all'annuncio del Sottosegretario al Ministero dell'Interno Nicola Molteni della riapertura, a partire dal 1° dicembre, del presidio di polizia ferrroviaria alla stazione di Sondrio.A esprimersi favorevolmente è Carlo Bordoni, responsabile in provincia di Sondrio di. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

