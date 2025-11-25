Presidio di polizia ferroviaria a Sondrio | Un primo passo per risolvere una vera emergenza
Arrivano le prime reazioni all'annuncio del Sottosegretario al Ministero dell'Interno Nicola Molteni della riapertura, a partire dal 1° dicembre, del presidio di polizia ferrroviaria alla stazione di Sondrio.A esprimersi favorevolmente è Carlo Bordoni, responsabile in provincia di Sondrio di. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Sondrio, Azione: “Bene la riapertura del presidio di Polizia Ferroviaria in stazione, ma serve continuità” #tsn #newsondrio #ultimenews #valtellina #valchiavenna #tv #canale85 - facebook.com Vai su Facebook
DAL 1 DICEMBRE RIAPRE IL PRESIDIO DELLA #POLIZIA FERROVIARIA IN STAZIONE A #SONDRIO Chiuso e soppresso 10 anni fa, ora riapre per garantire maggiore #sicurezza a cittadini, turisti, pendolari e studenti. Un impegno mantenuto! #polfer # Vai su X
Sondrio: riapre il presidio della Polizia Ferroviaria in stazione dal 1° dicembre - Dopo dieci anni di chiusura, il presidio della Polizia Ferroviaria tornerà attivo nella stazione di Sondrio a partire dal 1° dicembre. Riporta radiotsn.tv
Sondrio, Azione: “Bene la riapertura del presidio di Polizia Ferroviaria in stazione, ma serve continuità” - Azione Sondrio accoglie favorevolmente la riapertura del presidio di Polizia Ferroviaria presso la stazione ferroviaria di Sondrio, considerandola un segnale ... Si legge su radiotsn.tv
Gli agenti tornano in stazione a Sondrio in vista delle Olimpiadi: riapre a dicembre il presidio della Polfer - Sondrio, 8 novembre 2025 – Che sia lunedì 1° dicembre 2025 oppure qualche giorno più tardi, davvero è un dettaglio secondario. Come scrive ilgiorno.it