Presentazione libro Tutte le ore e nessuna di Asli Erdogan

Genovatoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La scrittrice esule turca Asli Erdogan presenta il suo ultimo libro "Tutte le ore e nessuna". Scrittrice, attivista dei diritti umani, ex prigioniera politica e fisica delle particelle- esule dal 2017. È autrice di otto libri, romanzi, novelle, raccolte di prosa poetica e saggi, tradotti in più. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Presentazione libro "Tutte le ore e nessuna" di Asli Erdogan - La scrittrice esule turca Asli Erdogan presenta il suo ultimo libro "Tutte le ore e nessuna". Scrive genovatoday.it

Presentazione del libro "Senza. Del dolore e dell’amore" - L’Istituto Neurologico Carlo Besta partecipa per la prima volta a BookCity Milano 2025, la manifestazione che promuove il mondo del libro e della lettura, proponendo tre appuntamenti rivolti a pubblic ... Segnala milanotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Presentazione Libro Tutte Ore