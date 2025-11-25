Presentazione del romanzo Malditerra di Roberto Longoni
Martedì 25 novembre, alle ore 18, presso Teatrino dell’Associazione Ottavio Cirio Zanetti in Salita inferiore San Rocchino 3 R a Genova, Roberto Longoni – ligure dal 1993 cronista e inviato de «La Gazzetta di Parma» - presenta il suo romanzo “Malditerra” edito da Arca Edizioni con la prefazione. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Approfondisci con queste news
Presentazione del romanzo "Il segreto nello sguardo. Rosalba Carriera prima pittrice d'Europa - facebook.com Vai su Facebook
Presentazione del romanzo "Malditerra" di Roberto Longoni - Martedì 25 novembre, alle ore 18, presso Teatrino dell’Associazione Ottavio Cirio Zanetti in Salita inferiore San Rocchino 3 R a Genova, Roberto Longoni – ligure dal 1993 cronista e inviato de «La Gaz ... Da genovatoday.it
Genova, letteratura: Roberto Longoni presenta il suo romanzo 'Malditerra' - "Scorcio della generazione inutile che ballò sulle macerie del Muro, mostrando come il malessere contemporaneo germinasse già in quegli anni" ... Scrive telenord.it