Presentazione del romanzo Malditerra di Roberto Longoni

Genovatoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 25 novembre, alle ore 18, presso Teatrino dell’Associazione Ottavio Cirio Zanetti in Salita inferiore San Rocchino 3 R a Genova, Roberto Longoni – ligure dal 1993 cronista e inviato de «La Gazzetta di Parma» - presenta il suo romanzoMalditerra” edito da Arca Edizioni con la prefazione. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Presentazione del romanzo "Malditerra" di Roberto Longoni - Martedì 25 novembre, alle ore 18, presso Teatrino dell’Associazione Ottavio Cirio Zanetti in Salita inferiore San Rocchino 3 R a Genova, Roberto Longoni – ligure dal 1993 cronista e inviato de «La Gaz ... Da genovatoday.it

presentazione romanzo malditerra robertoGenova, letteratura: Roberto Longoni presenta il suo romanzo 'Malditerra' - "Scorcio della generazione inutile che ballò sulle macerie del Muro, mostrando come il malessere contemporaneo germinasse già in quegli anni" ... Scrive telenord.it

Cerca Video su questo argomento: Presentazione Romanzo Malditerra Roberto