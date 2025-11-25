Presentato ufficialmente il 45° Paladino d’Oro Sport Film Festival in programma dal 1° al 7 dicembre a Palermo

Comingsoon.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tanti i nomi illustri al 45° Paladino d’Oro Sport Film Festival: gli sportivi Giacomo Agostini, Tania Cagnotto, Francesca Dallapè, Brian Goodell e Vladimir Salnikov, lo scrittore e regista Federico Moccia, l’attrice Barbara De Rossi, il produttore cinematografico Giannandrea Pecorelli, gli attori Roberto Farnesi, Francesca Del Fa e Roberto Lipari. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

presentato ufficialmente il 45176 paladino d8217oro sport film festival in programma dal 1176 al 7 dicembre a palermo

© Comingsoon.it - Presentato ufficialmente il 45° Paladino d’Oro Sport Film Festival, in programma dal 1° al 7 dicembre a Palermo

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Presentato Ufficialmente 45176 Paladino