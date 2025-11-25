Presentato ufficialmente il 45° Paladino d’Oro Sport Film Festival in programma dal 1° al 7 dicembre a Palermo
Tanti i nomi illustri al 45° Paladino d’Oro Sport Film Festival: gli sportivi Giacomo Agostini, Tania Cagnotto, Francesca Dallapè, Brian Goodell e Vladimir Salnikov, lo scrittore e regista Federico Moccia, l’attrice Barbara De Rossi, il produttore cinematografico Giannandrea Pecorelli, gli attori Roberto Farnesi, Francesca Del Fa e Roberto Lipari. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
