Presentata la Carta d’IDHentità per le neoplasie del cervello rare
Roma, 25 novembre 2025 – È stata presentata a Roma la “Carta d’IDHentità dei gliomi di basso grado IDH mutati”, un documento che racchiude i tratti distintivi unici di questo gruppo di neoplasie del cervello rare, a lenta ma a progressiva e infausta crescita, per favorire il loro riconoscimento e avviare tempestivamente un’adeguata presa in carico dei pazienti. L’iniziativa, unita alla diffusione di un Manifesto che sintetizza bisogni e priorità, apre un percorso di dialogo e di confronto, patrocinato dalle Società Scientifiche di riferimento insieme alla Federazione delle Associazioni di Volontariato in Oncologia (FAVO), per garantire la migliore gestione della malattia. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Contenuti che potrebbero interessarti
"È stata l’impiegata dell’anagrafe di Borgo Virgilio (Mantova) a scoprire che Graziella Dall’Oglio era in realtà suo figlio. La sedicente donna si è presentata per rifare la carta d’identità. L’impiegata l’ha subito fatto notare ai suoi superiori, i quali hanno avvertito il - facebook.com Vai su Facebook
Borgo Virgilio (Mantova), il Corriere della Sera ha pubblicato la foto per la carta d'identità fatta dall'uomo travestito per assomigliare alla madre morta e incassare la pensione @ultimoranet Vai su X
Presentata la “Carta d’IDHentità”: nuove prospettive per i gliomi di basso grado IDH mutati - Il documento racchiude i tratti distintivi unici di questo gruppo di neoplasie rare del cervello che colpiscono i giovani adulti ... Si legge su ciociariaoggi.it
Presentata la “Carta d’IDHentità dei gliomi di basso grado IDH mutati” - È stata presentata a Roma la “Carta d’IDHentità dei gliomi di basso grado IDH mutati”, un documento che racchiude i tratti distintivi unici di questo gruppo di neoplasie del cervello rare, a lenta ma ... Segnala trcgiornale.it