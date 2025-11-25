Prendi i voti e scappa | Pasquale Tridico sceglie Strasburgo e lascia la Calabria dopo la sconfitta elettorale

Lo avevamo scritto il giorno stesso delle elezioni regionali, mentre lui tergiversava e diceva che avrebbe deciso in seguito: Pasquale Tridico, l’europarlamentare dei Cinquestelle, s confitto da Roberto Occhiuto il 5 e 6 ottobre scorsi, sceglie di rimanere al parlamento europeo e lascia il Consiglio regionale della Calabria. La decisione è stata formalizzata stamani. Il suo seggio rimane al M5S. Tridico, sconfitto nettamente in una competizione in cui comunque era quasi impossibile vincere, lascerà il suo posto ad Elisabetta Barbuto, sempre dei Cinquestelle. L’ex presidente dell’Inps, nativo della provincia di Cosenza, aveva partecipato alle prime due riunioni dell’Assemblea regionale promettendo di voler organizzare e coordinare l’opposizione prima di assumere una decisione che appariva, invece, già scontata. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

