Premio Letterario Milano International riconoscimento speciale per A modo mio… basta un attimo
MILANO – Ancora riconoscimenti per “A modo mio. basta un attimo”, la biografia dedicata al paroliere, musicista ed autore televisivo Andrea Lo Vecchio, scritta da Giancarlo Colaprete e pubblicata dalla Compagnia Nuove Indye. Lo scorso sabato 22 novembre, nell’ambito del Gran Galà di premiazione della IX edizione del Premio Letterario Milano International, che si è tenuto nella Sala Barozzi dell’Istituto dei Ciechi, il libro ha vinto il Premio Speciale Logos Cultura. Sul palco a ritirare il prestigioso riconoscimento, consistente in una targa di pregio, è stata la sorella Liliana Lo Vecchio davanti a una sala gremita e al cospetto di personaggi del mondo della letteratura, del giornalismo della televisione e dello spettacolo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
