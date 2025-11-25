Il Comune di Latisana invita la cittadinanza alla cerimonia di consegna del Premio Giovani Città di Latisana 2025, un riconoscimento dedicato alle ragazze e ai ragazzi che si sono distinti per merito scolastico. L'appuntamento è per sabato 29 novembre, alle 15, nella Sala Consiliare in piazza. 🔗 Leggi su Udinetoday.it