Premio giovani Città di Latisana 2025
Il Comune di Latisana invita la cittadinanza alla cerimonia di consegna del Premio Giovani Città di Latisana 2025, un riconoscimento dedicato alle ragazze e ai ragazzi che si sono distinti per merito scolastico. L'appuntamento è per sabato 29 novembre, alle 15, nella Sala Consiliare in piazza. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
