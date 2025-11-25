Premio Decontra 2025 | cerimonia finale dei concorsi fotografici

Sabato 22 novembre si è conclusa la maratona del premio Decontra, suddivisa in due concorsi fotografici: in estemporanea del 13 settembre e nazionale organizzato dalle associazioni Aspherya-Cultura & Dintorni e 50&Più di Pescara, con il patrocinio Uif-Unione italiana fotoamatori, del comune di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it