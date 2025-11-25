Premio Custode dell’Ambiente | Schifani si autoincensa De Luca non ci sta

“Qualcuno dica a Schifani che un metodo per conquistarsi la benevolenza dei siciliani c’è: fare cose utili come abbattere le liste d’attesa e non autoattribuirsi premi farlocchi”. Parte con questa dichiarazione il capogruppo M5S all’Ars, Antonio De Luca, commentando la prima edizione del premio. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

