Premier League clamoroso in Everton Manchester United! Espulsione per lite tra compagni cosa è successo
Premier League, episodio incredibile in Everton Manchester United: espulsione per una lite tra compagni. Ecco i dettagli L’Everton è rimasto in dieci uomini dopo appena 13 minuti di gioco nella sfida contro lo United, a causa di una clamorosa lite tra compagni di squadra. Tutto è nato in seguito a un tiro di Bruno Fernandes, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Clamoroso in Premier League Gueye espulso dopo aver alzato le mani su Micheal Kean, suo compagno di squadra ed è stato Pickford a separare i due compagni di squadra. Non si sa ancora cosa abbia fatto arrabbiare così tanto il calciatore dell’Everton. - facebook.com Vai su Facebook
Schiaffi tra compagni, follia in Manchester United-Everton: l’espulsione surreale è già storia - 1 il Siviglia grazie alle reti di Pere Milla e Roberto Fernandez Jaen ... Si legge su tuttosport.com
Clamoroso all’Old Trafford: Gueye espulso dopo schiaffo a un compagno - Durante la sfida tra Manchester United ed Everton, gli ospiti restano in dieci per un gesto sconsiderato del centrocampista senegalese nei confronti di Keane ... Segnala corrieredellosport.it
Premier, il Manchester United va ko contro l’Everton - La squadra di Amorim, nonostante la prolungata superiotà numerica, perde di misura: all’Old Trafford decide un gol di Dewsbury- Lo riporta corrieredellosport.it