Premier League clamoroso in Everton Manchester United! Espulsione per lite tra compagni cosa è successo

Calcionews24.com | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Premier League, episodio incredibile in Everton Manchester United: espulsione per una lite tra compagni. Ecco i dettagli L’Everton è rimasto in dieci uomini dopo appena 13 minuti di gioco nella sfida contro lo United, a causa di una clamorosa lite tra compagni di squadra. Tutto è nato in seguito a un tiro di Bruno Fernandes, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

