Preghiera della sera 25 Novembre 2025 | Plasmami Signore
“Plasmami Signore”. È la preghiera della sera da recitare questo Martedì per ringraziare il Signore per la giornata trascorsa. Assisteteci, Angeli delle nostre famiglie, Angeli dei nostri figli, Angelo della nostra parrocchia, Angelo della nostra città, Angelo del nostro paese, Angeli della Chiesa, Angeli dell’universo. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
