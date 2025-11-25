Povertà a Milano la storia di Massimo | Ho trovato il coraggio di chiedere aiuto

Lapresse.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano, dove i grattacieli di vetro di Porta Nuova riflettono una città che corre, basta svoltare l’angolo per ritrovarsi davanti a una fila silenziosa che attende un pasto caldo. È la fila della mensa di Sant’Antonio, una delle venti realtà francescane sostenute da Operazione Pane, che ogni giorno restituisce un’immagine autentica e spesso scomoda delle nuove povertà italiane. Il rapporto 2025 dell’Antoniano parla di una crescita dei lavoratori poveri, degli italiani in difficoltà, dei giovani che non riescono più a sostenere il costo della vita. Ma quei numeri diventano voce quando incontri persone come Massimo, 52 anni, un volto segnato da una stanchezza composta, e una storia che si specchia nelle contraddizioni della città. 🔗 Leggi su Lapresse.it

povert224 a milano la storia di massimo ho trovato il coraggio di chiedere aiuto

© Lapresse.it - Povertà a Milano, la storia di Massimo: “Ho trovato il coraggio di chiedere aiuto”

Argomenti simili trattati di recente

Povertà a Milano, la storia di Massimo: "Ho perso tutto ma ho ritrovato il coraggio di chiedere aiuto" - (LaPresse) A Milano, dove i grattacieli di vetro di Porta Nuova riflettono una città che corre, basta svoltare l’angolo per ritrovarsi davanti a ... Scrive stream24.ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Povert224 Milano Storia Massimo