Posto disabili occupato Ho fatto rimuovere l’auto si sono vendicati sulla mia

Firenze, 25 novembre 2025 – «Per far valere un mio diritto, del quale onestamente avrei fatto volentieri a meno, mi ritrovo migliaia di euro di danni. È un atto vergognoso». È più amareggiato che arrabbiato un cittadino – che preferisce non dire il suo nome per timore di ulteriori ripercussioni – che come ogni mattina è uscito di casa nella zona di Campo di Marte, è andato a prendere la sua auto parcheggiata sulla strada pubblica nello stallo di sosta per disabili, ma ha avuto una pessima sorpresa: l’ha trovata rovinata, con danni per qualche migliaio di euro di carrozziere. Durante la notte, approfittando del buio della strada, qualcuno ha preso una chiave e ha fatto tutto il giro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Posto disabili occupato. “Ho fatto rimuovere l’auto, si sono vendicati sulla mia”

