Possibile incontro Trump-Zelensky dopo il Ringraziamento Ma è gelo russo sui nuovi negoziati di pace con USA e UE

La diplomazia internazionale sta vivendo giorni frenetici attorno alla crisi ucraina. Una delegazione ucraina ha concordato con gli Stati Uniti i termini di un potenziale accordo di pace, secondo quanto rivelano fonti americane. Il documento che sta emergendo dai colloqui rappresenta una revisione significativa rispetto alla proposta originale americana. Le delegazioni di Stati Uniti e Ucraina hanno redatto a Ginevra una nuova bozza di piano di pace in 19 punti, che riduce i 28 punti del testo iniziale. Questa nuova versione esclude le questioni più spinose, che verranno discusse direttamente tra il presidente americano Donald Trump e quello ucraino Volodymyr Zelensky in un incontro personale ancora da fissare. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Possibile incontro Trump-Zelensky dopo il Ringraziamento. Ma è gelo russo sui nuovi negoziati di pace con USA e UE

