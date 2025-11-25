Portiere Inter tutti i candidati per il post Sommer Ecco chi può arrivare al termine del contratto dello svizzero

Inter News 24 Portiere Inter: i nerazzurri sono in cerca di un nuovo estremo difensore. La ragione è l’ormai certa partenza di Sommer a fine stagione. Il tema legato alla porta resta uno dei dossier più delicati in vista della prossima stagione per la Inter. L’avvio complicato di Yann Sommer, portiere svizzero classe 1988, ha inevitabilmente acceso il dibattito interno al club: alcuni errori pesanti hanno inciso sulla classifica e spinto la dirigenza a valutare in modo concreto altre soluzioni. I nerazzurri, reduci da anni di stabilità tecnica tra i pali, devono ora affrontare una decisione strategica che avrà un impatto significativo sul futuro della squadra e sulla competitività nelle competizioni internazionali. 🔗 Leggi su Internews24.com

