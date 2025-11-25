' ' Portiamo la Liguria in Arabia Saudita' ' | presentata l’auto che correrà la Dakar Classic 2026

25 nov 2025

Presentata a Genova la vettura sponsorizzata dalla Regione che parteciperà alla prossima Dakar Classic, in programma dal 3 al 17 gennaio 2026 in Arabia Saudita. A rappresentare la Liguria sarà l’Isuzu Vehicross V6 Benzina del 2000, di proprietà di Luciano Carcheri, che guiderà affiancato dalla. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

