Portata via a braccia Belen la notizia che fa preoccupare tutti | spunta il video
Molti fan hanno espresso forte preoccupazione per le condizioni di salute di Belen Rodriguez, comparsa sul palco del Vanity Fair Stories in una forma che ha destato dubbi e commenti sui social. La showgirl è stata invitata per approfondire le dichiarazioni rilasciate a Belve riguardo alla sua relazione con Stefano De Martino e con altri ex compagni, ma la sua presenza scenica ha attirato l’attenzione più delle sue parole. Durante l’evento, il conduttore le ha chiesto spiegazioni sulle affermazioni relative al suo comportamento «manesco» nelle relazioni sentimentali. Tuttavia, già dai primi istanti dell’intervista, parte del pubblico ha notato un’apparente difficoltà nel parlare e nel muoversi con disinvoltura. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
