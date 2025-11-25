Porta la sorella morta al tempio ma lei comincia a muoversi nella bara | la scoperta poco prima della cremazione

Scoperta choc in Thailandia: una donna dichiarata morta dal fratello e portata al tempio per poter essere cremata ha cominciato a muoversi nella bara. Il fatto è avvenuto al tempio buddista di Wat Rat Prakhong Tham, nella provincia di Nonthaburi, alla periferia di Bangkok, come riporta il Guardian. Le immagini sono state pubblicate dalla pagina social del tempio: la donna, sdraiata in una bara caricata su un pick-up, muove leggermente braccia e testa mentre il personale del tempio è allibito. Il responsabile delle finanze del tempio ha racconta all’Associated Press che il fratello della donna, 65 anni, l’aveva trasportata in auto dalla provincia di Phitsanulok per farla cremare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

