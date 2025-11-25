Pontida (Bergamo), 25 novembre 2025 – Uno dei fratelli, il pizzaiolo di 39 anni M.M., di Valgreghentino (Lecco), residente a Caprino Bergamasco, è al Papa Giovanni XXIII dove lotta tra la vita e la morte. Il quadro clinico è critico. A ridurlo così, però, da un primo riscontro medico, non sarebbero stati i postumi di una aggressione violenta, come sembrava in un primo momento. L’uomo presenta un taglio sotto al labbro inferiore, che però non spiegherebbe una colluttazione. In più i medici hanno accertato la presenza di un aneurisma. Cosa lo ha provocato? Una caduta a terra, dopo aver picchiato la testa, o altro? Anche l’altro fratello, il trentenne, con problemi psichiatrici (è in cura) è ricoverato nello stesso ospedale, tenuto sotto stretta osservazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pontida: la serata in un locale, poi la lite col fratello e il malore. Un 39enne in fin di vita, indagini a tutto campo per capire cos’è successo