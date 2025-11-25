Pontida | la serata in un locale poi la lite col fratello e il malore Un 39enne in fin di vita indagini a tutto campo per capire cos’è successo
Pontida (Bergamo), 25 novembre 2025 – Uno dei fratelli, il pizzaiolo di 39 anni M.M., di Valgreghentino (Lecco), residente a Caprino Bergamasco, è al Papa Giovanni XXIII dove lotta tra la vita e la morte. Il quadro clinico è critico. A ridurlo così, però, da un primo riscontro medico, non sarebbero stati i postumi di una aggressione violenta, come sembrava in un primo momento. L’uomo presenta un taglio sotto al labbro inferiore, che però non spiegherebbe una colluttazione. In più i medici hanno accertato la presenza di un aneurisma. Cosa lo ha provocato? Una caduta a terra, dopo aver picchiato la testa, o altro? Anche l’altro fratello, il trentenne, con problemi psichiatrici (è in cura) è ricoverato nello stesso ospedale, tenuto sotto stretta osservazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Quella di venerdì 14 novembre è stata davvero una serata ricca di emozioni : siete stati in tanti nella suggestiva cornice dell'Ex Convento dell'Annunciata in Via Pontida ad Abbiategrasso per la presentazione dell'originale libro "Quella volta che... Memorie - facebook.com Vai su Facebook
Lite in strada, giallo a Pontida: gravissimo un pizzaiolo e ferito anche il fratello - Sentiti gli amici, telecamere al vaglio. Come scrive ecodibergamo.it
Violenta lite tra fratelli in un parcheggio, grave il 39enne: il minore ricoverato in psichiatria - Violenta lite tra due fratelli a Pontida (Bergamo): il maggiore di 39 anni è stato trasportato in ospedale in codice rosso, il minore è stato ricoverato ... Segnala fanpage.it
Litigano due fratelli fuori da un locale: entrambi finiscono in ospedale - E' successo nella tarda serata di sabato, fuori da un locale a Pontida, in provincia di Bergamo: all'improvviso si è accesa una lite violenta tra due uomini, f ... Riporta settenews.it