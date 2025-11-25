Pontebba–Villach arriva la corsia superveloce finanziata dall' Ue con 800 mila euro

25 nov 2025

Non ci passeranno auto né treni, ma i dati sì. Tra Pontebba e Villach sta per nascere una vera e propria corsia superveloce dedicata alle comunicazioni digitali di nuova generazione. L’Unione Europea ha infatti approvato un finanziamento da 800 mila euro, rafforzando il ruolo del Friuli Venezia. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

