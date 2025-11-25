Polizia sventa una truffa a due anziani | arrestato un 16enne
La Polizia di Stato di Bologna ha arrestato un cittadino italiano di 16 anni, nato nel 2008, accusato di aver organizzato una truffa ai danni di due anziani coniugi nati rispettivamente nel 1944 e nel 1946 e residenti in via Misa. L’arresto è stato eseguito venerdì 21 novembre, quando gli agenti. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Vittoria, furto sventato grazie al pronto intervento della Polizia di Stato, arrestati due albanesi Gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di P.S. di Vittoria, unitamente al personale del Distaccamento della Polizia Stradale, hanno tratto in arresto, in fla Vai su Facebook
"#sventa" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Bologna: sventa l’ennesima truffa ad anziani. Truffatore arrestato dai poliziotti nascosti in casa - La Polizia di Stato di Bologna, nella mattinata di venerdì 21 novembre scorso, ha tratto in arresto un cittadino italiano classe 2008, per Resistenza a Pubblico Ufficiale e per aver commesso una truff ... sassuolo2000.it scrive
Tentata truffa ai danni di un’anziana: la Polizia di Stato sventa il raggiro e blocca due giovani - La Polizia di Stato sventa una tentata truffa ai danni di un’anziana a Gravina in Puglia e blocca due giovani. Lo riporta pugliapress.org
Sventata dalla polizia truffa ad un'anziana a Gravina - La Polizia di Stato ha sventato una truffa ai danni di un'anziana a Gravina in Puglia: denunciati un 19enne e un 17enne della Campania. Scrive informatissimo.net