Polizia locale inefficace per la sicurezza in città servono squadre di controllo nelle zone a rischio
Intervento di Giuseppe Tramuta, consigliere comunale di FdI, che attraverso una nota torna a parlare di sicurezza in città. “Ribadisco l'inefficacia della Polizia Locale, impiegata in compiti di controllo statico, come ad esempio, nel fine settimana p-days, nel tratto di 150 metri da via Mazzini. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
