Politica in lutto | è morto Alfredo Nigro coordinatore comunale di FdI a Pontinia

Lutto nel mondo della politica della provincia di Latina per la morte di Alfredo Nigro, coordinatore comunale di Fratelli d’Italia a Pontinia. A darne notizia è lo stesso coordinamento provinciale del partito che esprime “profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa” dell’esponente politico. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

