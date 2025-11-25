Polistena quando l’indifferenza è il vero ostacolo da abbattere

“Da anni mi batto, come madre di un ragazzo con disabilità e come cittadina di Polistena, per ottenere dal comune piccoli ma fondamentali interventi che renderebbero la nostra città più vivibile, accogliente e inclusiva; ho segnalato criticità, avanzato proposte e cercato il dialogo con le. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

