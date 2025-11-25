Policlinico Tor Vergata Rocca inaugura l’Unità di Medicina d’urgenza

Roma, 25 novembre 2025 – Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha inaugurato l’Unità di medicina di Urgenza del Policlinico Tor Vergata, realizzata grazie ai fondi del Giubileo e destinati al Dipartimento di Emergenza e Accettazione (DEA). L’intervento, consegnato nei tempi programmati, costituisce un tassello strategico nel rafforzamento dell’area dell’Emergenza e Urgenza, in un contesto di crescita costante degli accessi al Pronto Soccorso. Negli ultimi anni, infatti, il Policlinico Tor Vergata ha registrato un incremento significativo della domanda assistenziale urgente, con un aumento dei pazienti ad alta complessità clinica e un ricorso più frequente ai percorsi di osservazione e trattamento intensivo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

