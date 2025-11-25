Polemiche per il rigore nel derby | Pavlovic fa fallo Rocchi | L’intervento del VAR …

Appuntamento settimanale con il programma 'Open VAR' di DAZN. Il designatore arbitrale Rocchio commenta il derby nel derby Inter-Milan. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Polemiche per il rigore nel derby: Pavlovic fa fallo. Rocchi: “L’intervento del VAR …”

Altri contenuti sullo stesso argomento

#Milan, i retroscena su #Bartesaghi. #Maignan e il rinnovo: le ultime. Polemiche sul rigore #calciomercato Vai su X

#Milan, i retroscena su #Bartesaghi. #Maignan e il rinnovo: le ultime. Polemiche sul rigore #calciomercato - facebook.com Vai su Facebook

Open VAR, rigore Inter nel derby. VAR: "Intervento imprudente di Pavlovic". Sozza: "Ok rigore". Per Rocchi decisione corretta - Come ogni martedì, su DAZN è uscita la nuova puntata di "Open VAR", programma nel quale vengono analizzati alcuni episodi arbitrali dell'ultima giornata di Serie A. Secondo milannews.it

L'EX ARBITRO - Cesari: "Rigore per l'Inter nel derby? L'intervento del VAR è stato corretto" - Durante la trasmissione Pressing, gli esperti hanno discusso il rigore assegnato all'Inter nel derby di Milano per il contatto tra Pavlovic e Calhanoglu. Come scrive napolimagazine.com

La moviola di Inter-Milan: il rigore per i nerazzurri è corretto? - Graziano Cesari analizza gli episodi del derby di Milano, in particolare il pestone di Pavlovic su Thuram che ha generato il penalty sbagliato ... sportmediaset.mediaset.it scrive