A 40 anni e alla sua ventunesima stagione in NBA lo sapevamo già che sarebbe successo, ma sentirselo dire ha comunque fatto male: Chris Paul si ritira a fine stagione. Sono ormai tre stagioni che cambia squadra in estate, in un lungo funerale vichingo. Prima è andato a giocare col suo vecchio rivale Stephen Curry, poi agli Spurs del nuovo fenomeno Wembanyama per acclimatarsi all’idea di fare l’allenatore e infine ha chiuso il cerchio ai Clippers, la sua vecchia squadra. Paul ha dato l’annuncio del ritiro quando ha capito di non poter veramente aiutarli, né in campo, né fuori, come maestro Yoda che prepara i giovani del futuro ( che ai Clippers non ci sono ). 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Point God, addio