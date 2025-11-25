Poeta si prende l’Olimpia | Rispetto la decisione di Messina Sono carico e pieno di entusiasmo

Gazzetta.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo allenatore biancorosso commenta la svolta tecnica e fissa le prime priorità: recuperare condizione e prepararsi alla sfida di Belgrado. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

poeta si prende l8217olimpia rispetto la decisione di messina sono carico e pieno di entusiasmo

© Gazzetta.it - Poeta si prende l’Olimpia: "Rispetto la decisione di Messina. Sono carico e pieno di entusiasmo"

Altri contenuti sullo stesso argomento

poeta prende l8217olimpia rispettoPoeta si prende l’Olimpia: "Rispetto la decisione di Messina. Sono carico e pieno di entusiasmo" - Il nuovo allenatore biancorosso commenta la svolta tecnica e fissa le prime priorità: recuperare condizione e prepararsi alla sfida di Belgrado ... Come scrive gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Poeta Prende L8217olimpia Rispetto