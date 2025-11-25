Pochissime donne elette in consiglio regionale | sono solo otto

Sono otto le donne elette in Consiglio regionale della Campania su un totale di 50 componenti (più il presidente eletto Roberto Fico). Il dato rappresenta appena il 16% dei consiglieri, nonostante la legge elettorale della Campania preveda la doppia preferenza di genere inserita proprio con. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Nuovo Consiglio Regionale Puglia, ecco tutte le 12 donne elette (su 50): la più votata è Elisabetta Vaccarella (PD) - Tanti volti nuovi, dalla salentina Silvia Miglietta (Decaro Presidente), alle esordienti M5S La Ghezza e Angolano. Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Eletti M5s Puglia, risultati e nomi consiglieri Regionali 2025/ Voti e preferenze, chi entra in Consiglio? - Chi sono gli Eletti M5s Puglia dopo le Elezioni Regionali 2025 e chi entra in consiglio con il candidato Antonio Decaro, i risultati del 2020 ... Come scrive ilsussidiario.net

Veneto, tutti gli eletti in consiglio regionale: Lega 19 seggi, avanti le donne. FdI e Pd a 9, Szumski ne porta due - Exploit dell’assessore De Berti, nei dem bene Luisetto e Trevisi ... Segnala corrieredelveneto.corriere.it