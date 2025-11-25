Playstation plus day-one release | cosa aspettarsi dai nuovi vantaggi

Con il trascorrere del 2025, l’offerta di giochi disponibili tramite PlayStation Plus continua a suscitare grande interesse tra gli appassionati. Per la fine dell’anno, molti iscritti attendono con entusiasmo il lancio di un nuovo titolo, previsto per il 8 dicembre. Questo articolo analizza le anticipazioni riguardanti il primo gioco in uscita nel mese di dicembre e il crescente entusiasmo attorno a questa scelta strategica di Sony. PlayStation Plus prepara il debutto di un nuovo gioco per dicembre. il gioco day-one che incuriosisce i fan. Tra le principali novità annunciate per il catalogo di dicembre di PlayStation Plus, “Skate Story” emerge come titolo di grande interesse per gli utenti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Sony ha annunciato che Skate Story sarà disponibile al lancio, il prossimo 8 dicembre, nel catalogo di PlayStation Plus riservato agli abbonati di livello Extra e Premium. - facebook.com Vai su Facebook

L'annuncio dei giochi PS4 e PS5 del PlayStation Plus di dicembre è vicinissimo, vediamo data e ora previsti Vai su X

Skate Story: arriva nel PlayStation Plus Game Catalog al day-one - Devolver Digital e Sam Eng hanno annunciato che Skate Story sarà disponibile dal day one, l’8 dicembre, nel PlayStation Plus Game Catalog. Da vgmag.it

Non solo Red Dead Redemption: a dicembre su PlayStation Plus c'è un altro gioco al day one - Oltre a Red Dead Redemption, è stato confermato un altro gioco in uscita al day one anche su PlayStation Plus Extra e Premium. Scrive msn.com

Day One PS Plus Game Confirmed for December 8 - awaited indie game will be launching day and date on PS Plus when it arrives on December 8. Secondo msn.com