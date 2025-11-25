Pizzo Istituto Nautico | gli studenti riflettono sull’archeologia del femminicidio nella Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne

Laprimapagina.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, presso l’Istituto Nautico di Pizzo, si è tenuto un evento di grande rilevanza in occasione della Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne. Mariangela Preta ha avuto l’onore di parlare agli studenti sul tema dell’archeologia del femminicidio, illustrando come la violenza sulle donne non sia solo un dramma contemporaneo, ma una ferita storica riconoscibile anche nelle società del passato. Gli studenti hanno seguito con grande attenzione l’intervento, ponendo domande e riflettendo sul ruolo dell’archeologia nel comprendere fenomeni sociali complessi. “Vedere nei loro occhi la scoperta che la cultura del passato può aiutarci a leggere meglio il presente è stato emozionante e incoraggiante”, ha dichiarato Preta. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

pizzo istituto nautico gli studenti riflettono sull8217archeologia del femminicidio nella giornata mondiale contro la violenza sulle donne

© Laprimapagina.it - Pizzo, Istituto Nautico: gli studenti riflettono sull’archeologia del femminicidio nella Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne

Altri contenuti sullo stesso argomento

Il battesimo del mare al Nautico di Pizzo: un rito che si rinnova per gli aspiranti marinai - L'istituto nautico di Pizzo ha tenuto oggi il suo consueto “Battesimo del mare, dell’aria e della terra”, per accogliere i ... Segnala rainews.it

La Cisl lancia da Pizzo un messaggio di pace: «Nessuna guerra è inevitabile» – FOTO - All'Istituto Nautico arriva la Maratona per la Pace del sindacato. Si legge su corrieredellacalabria.it

Mare sporco a Pizzo, davanti all'istituto Nautico la protesta dei cittadini - La protesta delle associazioni e dei cittadini del golfo di Sant'Eufemia va in scena davanti all'istituto nautico di Pizzo. Segnala rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Pizzo Istituto Nautico Studenti