Pizzo Istituto Nautico | gli studenti riflettono sull’archeologia del femminicidio nella Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne
Oggi, presso l’Istituto Nautico di Pizzo, si è tenuto un evento di grande rilevanza in occasione della Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne. Mariangela Preta ha avuto l’onore di parlare agli studenti sul tema dell’archeologia del femminicidio, illustrando come la violenza sulle donne non sia solo un dramma contemporaneo, ma una ferita storica riconoscibile anche nelle società del passato. Gli studenti hanno seguito con grande attenzione l’intervento, ponendo domande e riflettendo sul ruolo dell’archeologia nel comprendere fenomeni sociali complessi. “Vedere nei loro occhi la scoperta che la cultura del passato può aiutarci a leggere meglio il presente è stato emozionante e incoraggiante”, ha dichiarato Preta. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
