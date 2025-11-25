Pizza sorrisi e abbracci a Maignan | Milan la festa moderata post derby voluta da Allegri

Dopo l'1-0 all'Inter i rossoneri hanno festeggiato in un locale ma Max li ha invitati a rimanere concentrati: l'obiettivo è ancora lontano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Pizza, sorrisi e abbracci a Maignan: Milan, la festa "moderata" post derby voluta da Allegri

News recenti che potrebbero piacerti

A 450 Gradi non serviamo solo pizza… serviamo sorrisi che fanno sentire subito a casa. Schaerbeek — 90 Av. Emile Max Etterbeek — 1 Ch. Saint-Pierre Réserve ta table sur 450gradi.be #450gradi #bruxellesfood #pizzanapoletana #pizza #bruxe - facebook.com Vai su Facebook

Pizza, sorrisi e abbracci a Maignan: Milan, la festa "moderata" post derby voluta da Allegri - 0 all'Inter i rossoneri hanno festeggiato in un locale ma Max li ha invitati a rimanere concentrati: l'obiettivo è ancora lontano ... Si legge su msn.com