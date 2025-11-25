Più grande tecnologico al servizio del passeggero | Orio si ritaglia un futuro da aerotropoli
Orio al Serio. Un aeroporto con un ruolo nevralgico per tutto il territorio, attorno al quale si sviluppano spazi fieristici, collegamenti ferroviari e autostradali, strutture commerciali, fortemente connesso con aree urbane, università e centri di ricerca: caratteristiche che gli esperti racchiudono nel termine “aerotropoli”, modello verso il quale lo scalo di Orio al Serio ha fatto un nuovo, decisivo passo. Non solo per l’inaugurazione del nuovo terminal partenze ( Bergamonews aveva dato un’anticipazione dell’area controlli qui ), col taglio del nastro di martedì 25 novembre alla presenza delle autorità civili, religiose e militari, del presidente di Assaeroporti Carlo Borgomeo e del presidente di Enac Pierluigi Di Palma, ma anche per l’indirizzo e il traino che è stato in grado di rappresentare negli ultimi anni, impreziositi da investimenti pari a circa 300 milioni dal 2020 a oggi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
