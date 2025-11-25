Pisa | pareggio in casa Sassuolo 2-2 dopo essere stato due volte in vantaggio Pagelle

REGGIO EMILIA – Ha provato a vincere, il Pisa, a Reggio Emilia contro il Sassuolo, ma è stato raggiunto due volte. Nerazzurri avanti con il rigore di Nzola (4?) e immediatamente ripresi da Matic (6?). Nel finale Meister (81?) trova il 2-1, ma Thorsvedt (94?), a trenta secondi dal triplice fischio di Di Marco, nega . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

