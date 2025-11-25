Pisa Gilardino analizza | Il pareggio è giusto Mi sento di dire che questa squadra ha margini di miglioramento

Calcionews24.com | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al termine del match del Mapei, Sassuolo Pisa, Alberto Gilardino ha commentato la prestazione ai microfoni di DAZN Nel post-partita di Sassuolo Pisa, Alberto Gilardino ha parlato ai microfoni di DAZN commentando la sfida del Mapei. Ecco un estratto: PAROLE – «Mi soffermerei sulla prestazione dei ragazzi. Il pareggio è giusto, nel primo tempo abbiamo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

pisa gilardino analizza il pareggio 232 giusto mi sento di dire che questa squadra ha margini di miglioramento

© Calcionews24.com - Pisa, Gilardino analizza: «Il pareggio è giusto. Mi sento di dire che questa squadra ha margini di miglioramento»

Altri contenuti sullo stesso argomento

pisa gilardino analizza pareggioPisa, Gilardino analizza: «Il pareggio è giusto. Mi sento di dire che questa squadra ha margini di miglioramento» - Al termine del match del Mapei, Sassuolo Pisa, Alberto Gilardino ha commentato la prestazione ai microfoni di DAZN Nel post- Lo riporta calcionews24.com

pisa gilardino analizza pareggioPisa, Gilardino: "Oggi rosichiamo col sorriso, manca qualcosa sotto l'aspetto mentale" - Il tecnico del Pisa Alberto Gilardino è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della sfida contro il Sassuolo: Bella prestazione, caparbia. Come scrive tuttomercatoweb.com

Grosso: "Ci abbiamo creduto fino alla fine". E Gilardino: "Rosico col sorriso" - 2 maturato al Mapei Stadium di Reggio Emilia: le dichiarazioni ... Secondo tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Pisa Gilardino Analizza Pareggio