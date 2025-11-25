Piogge torrenziali frana travolge le case | le immagini agghiaccianti del crollo

Una giornata come tante, poi il rumore sordo che nessuno vorrebbe mai sentire. Tutto cambia in pochi istanti: il paesaggio familiare si trasforma in un incubo, tra urla, polvere e la sensazione di essere impotenti di fronte alla furia della natura. In quei momenti, la paura corre più veloce della terra che crolla. Non è solo la pioggia che cade incessante a preoccupare, ma quello che può scatenare: un attimo e la sicurezza di una casa diventa solo un ricordo. Immagini e racconti drammatici rimbalzano sui social, lasciando tutti senza fiato di fronte a ciò che può accadere quando il terreno cede. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

News recenti che potrebbero piacerti

Giorni di piogge torrenziali hanno provocato gravi alluvioni nel sud della Thailandia. Nelle quattro province più colpite, il bilancio delle vittime è salito a 13 morti con migliaia di sfollati. Drammatica la situazione a Hat Yai, grande città nella provincia di Songkhla - facebook.com Vai su Facebook

Piogge torrenziali a Sumatra: una frana travolge le case, le immagini del crollo - La frana si è staccata dietro una scuola a Sibolga travolgendo alcune abitazioni. Secondo msn.com

Maltempo Friuli-Venezia Giulia, frana sulle case: dispersi e persone sui tetti - La regione ha dichiarato lo stato di emergenza e richiesto la mobilitazione ... Come scrive iltempo.it

Alluvioni e frane in Friuli-Venezia Giulia: 2 dispersi nel crollo di una casa, oltre 200 i soccorsi - Alluvione in Friuli Venezia Giulia flagellato da piogge record: due dispersi nel crollo di una casa, ospedale di Palmanova allagato. Secondo greenme.it