Pinamonti derubato durante Sassuolo-Pisa | in casa c’erano anche figli piccoli

"Sono entrati i ladri mentre ero guardare la partita del mio fidanzato", le parole di Dasha Lapushka, compagna di Pinamonti. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Pinamonti derubato durante Sassuolo-Pisa: in casa c’erano anche figli piccoli

