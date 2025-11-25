Pinamonti brutta disavventura per l’ex Inter | ladri in casa con i figli presenti! Il racconto della compagna

Inter News 24 dell’attaccante del Sassuolo. Attimi di terrore e indignazione per Andrea Pinamonti, attaccante del Sassuolo, e la sua famiglia. Mentre il giocatore era impegnato sul rettangolo verde del Mapei Stadium di Reggio Emilia per la sfida di Serie A contro il Pisa (terminata con un pareggio per 2-2), la sua abitazione modenese è stata presa di mira dai ladri. L’episodio, avvenuto nella serata di ieri, assume contorni particolarmente inquietanti poiché, al momento dell’irruzione, all’interno della villa erano presenti i due figli piccoli della coppia, affidati alle cure della babysitter. 🔗 Leggi su Internews24.com

