Piano di pace Russia-Ucraina Usa | Kiev ha accettato un accordo

Today.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Ucraina avrebbe accettato un accordo di pace, sebbene ci siano ancora "dettagli minori da definire". Lo ha dichiarato un funzionario statunitense alla Bbc, mentre il capo della sicurezza nazionale ucraina, Rustem Umerov, fa sapere che "le nostre delegazioni hanno raggiunto un'intesa comune sui. 🔗 Leggi su Today.it

