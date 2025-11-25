Pianeta preistorico era glaciale intervista a Mike Gunton e Matthew Thompson

il pianeta preistorico: un approccio autentico alla riproduzione dell’era glaciale. Il pianeta preistorico rappresenta una delle più avanzate produzioni nel campo dei documentari naturalistici, incentrata sulla ricostruzione fedele dell’Era Glaciale. Con la sua terza stagione in arrivo su Apple TV+ dal 26 novembre, la serie si distingue per il suo forte impegno nell’autenticità visiva e scientifica. Questa produzione si concentra su tecniche di ripresa e ricostruzione che mirano a offrire allo spettatore un’esperienza il più possibile vicina alla realtà, integrando continui progressi scientifici con un rigoroso rispetto della grammatica documentaristica tradizionale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

